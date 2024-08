https://fr.sputniknews.africa/20240806/abbas-veut-discuter-du-processus-de-paix-pour-un-reglement-palestinien-lors-de-sa-visite-en-russie-1067751193.html

Abbas veut discuter du processus de paix pour un règlement palestinien lors de sa visite en Russie

Abbas veut discuter du processus de paix pour un règlement palestinien lors de sa visite en Russie

Mahmoud Abbas envisage de discuter du processus de paix pour un règlement palestinien lors de sa visite en Russie.

"Nous échangeons constamment des points de vue avec le Président russe, nous consultons sur toutes les questions importantes afin de faire avancer le processus de paix et de renforcer les relations bilatérales et régionales. Nous le ferons lors de notre prochaine visite en Russie", a-t-il affirmé. Auparavant, le porte-parole du Président russe avait déclaré que les préparatifs de la visite de Mahmoud Abbas en Russie étaient au stade final et que les dates précises seraient annoncées ultérieurement. Selon une source diplomatique de Sputnik, la visite est prévue du 12 au 14 août.

