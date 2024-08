"Un manque de respect pour le basket africain": ce pays dénonce l'arbitrage au JO

"On ne nous a pas laissés être aussi agressifs que les Serbes. Ils sont connus pour ça et quand on voit la façon dont leurs arrières jouent, c'est comme si les arbitres les connaissaient et les laissaient jouer. Mais dès que nos joueurs essayaient de jouer leur style à eux, on récoltait des fautes", a indiqué Luol Deng, ex-star de la NBA.