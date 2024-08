https://fr.sputniknews.africa/20240805/trois-sportifs-malades-apres-avoir-nage-dans-la-seine-1067743584.html

Trois sportifs malades après avoir nagé dans la Seine

Trois sportifs malades après avoir nagé dans la Seine

Sputnik Afrique

Dès le début des JO, des entraînements dans la Seine ont dû être reportés, l'eau étant impropre à la baignade. 05.08.2024, Sputnik Afrique

2024-08-05T13:22+0200

2024-08-05T13:22+0200

2024-08-05T13:22+0200

international

jo 2024

paris

seine

triathlon

bactérie

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e5/02/08/1045195535_0:195:2891:1821_1920x0_80_0_0_a03de44ae150016efa6fededebc8b585.jpg

Deux triathlètes suisses ont déclaré forfait avant la course masculine mixte programmée pour ce 5 août à Paris, a fait savoir le comité olympique suisse. Souffrant d'une gastro-entérite, Adrien Briffod a dans un premier temps été remplacé avant que son propre remplaçant, Simon Westermann, ne tombe malade.De plus, l’équipe belge féminine de triathlon s’est retirée de la compétition pour l'épreuve mixte programmée ce 5 août, selon le comité olympique belge. La cause: la triathlète Claire Michel a été déclarée malade après sa compétition dans le fleuve.Dès le début des JO, des entraînements dans la Seine ont dû être reportés, l'eau étant impropre à la baignade. "Les derniers résultats des analyses confirment que la qualité de l'eau de la Seine sur le site du triathlon s'est améliorée au cours des dernières heures", relatent les organisateurs dans un communiqué du 4 août, ajoutant que "les analyses prospectives indiquent que la qualité de l'eau se situera dans les limites acceptables par World Triathlon".

paris

seine

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

international, jo 2024, paris, seine, triathlon, bactérie