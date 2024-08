https://fr.sputniknews.africa/20240805/serguei-lavrov-aborde-la-desescalade-au-proche-orient-avec-son-homologue-egyptien-1067741337.html

Sergueï Lavrov aborde la désescalade au Proche-Orient avec son homologue égyptien

Les deux ministres ont mis l'accent "sur la nécessité d'un cessez-le-feu rapide dans la zone de conflit palestino-israélien et d'une désescalade générale dans... 05.08.2024, Sputnik Afrique

Ces échanges ont été menés le 4 août, lors d’une conversation téléphonique entre Sergueï Lavrov et Badr Abdelatty, selon un communiqué du ministère russe des Affaires étrangères. L’appel a eu lieu à l'initiative de la partie égyptienne.Moscou et le Caire ont réaffirmé leur "coordination" sur l’ensemble de l’agenda au Proche-Orient. De plus, les "contacts actifs" sur les questions d'actualité seront maintenus.

