https://fr.sputniknews.africa/20240805/le-mali-rompt-ses-relations-diplomatiques-avec-lukraine-1067740653.html

Le Mali rompt ses relations diplomatiques avec l'Ukraine

Le Mali rompt ses relations diplomatiques avec l'Ukraine

Sputnik Afrique

Les autorités maliennes ont annoncé la rupture des relations diplomatiques avec l’Ukraine suite à des déclarations d’un haut responsable ukrainien qui a... 05.08.2024, Sputnik Afrique

2024-08-05T07:36+0200

2024-08-05T07:36+0200

2024-08-05T07:36+0200

mali

ukraine

relations diplomatiques

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/09/03/1056064915_0:172:1280:892_1920x0_80_0_0_c5c771f8a05e1ac350e3ee77d828e341.jpg

Le gouvernement de transition du Mali a décidé de la "rupture avec effet immédiat de ses relations diplomatiques avec l'Ukraine", a déclaré le 4 août le porte-parole du gouvernement, le colonel Abdoulaye Maïga.Cette décision intervient après qu'un haut responsable ukrainien a avoué l'implication de Kiev dans une défaite de l'armée malienne et de ses alliés russes fin juillet dans le nord du Mali.Dans un communiqué, le gouvernement malien a qualifié ces propos de "lâches, traîtres et barbares", jugeant que ces actes "violent la souveraineté du Mali, dépassent le cadre de l'ingérence étrangère, et constituent un soutien au terrorisme international".

mali

ukraine

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

mali, ukraine, relations diplomatiques