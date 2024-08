Le groupement Nord a frappé quatre brigades ukrainiennes. Les pertes ennemies s'élèvent à 125 militaires. Un lance-roquettes multiples tchèque Vampire et six dépôts de munitions de campagne ont été détruits.

Le groupement Ouest a attaqué trois brigades ennemies et repoussé quatre contre-attaques. L'armée de Kiev a perdu 495 militaires, mais aussi un obusier M777 américain ainsi que des canons automoteurs Krab polonais et Panzerhaubitze-2000 allemand. Trois dépôts de munitions ont été anéantis.

Le groupement Sud a amélioré sa position tactique, attaqué cinq brigades ennemies et repoussé une contre-attaque. Les forces ukrainiennes ont perdu 620 militaires, un obusier M777 américain, quatre canons M119 britanniques et un canon L-119 lui-aussi britannique. Deux dépôts de munitions et un radar Nota ont été détruits.