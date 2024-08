https://fr.sputniknews.africa/20240805/la-cote-divoire-lance-la-construction-dune-universite-et-en-annonce-4-autres-1067747056.html

La Côte d’Ivoire lance la construction d’une université et en annonce 4 autres

L’établissement sera implantée dans la ville d’Odienné. Il proposera "des filières porteuses d’emplois", selon le ministre de de l’Enseignement supérieur. 05.08.2024, Sputnik Afrique

La cérémonie de début des travaux a eu lieu le 3 août, selon le portail du gouvernement ivoirien.L’université sera implantée dans la ville d’Odienné (nord-ouest du pays). La durée de construction est de 2 ans, pour un coût de de 114,7 milliards de francs CFA (soit 191,5 millions de dollars). L’établissement proposera "des filières porteuses d’emplois", a indiqué le ministre de de l’Enseignement supérieur, notamment les sciences et technologies, les sciences biologiques, l’agro-industrie, les techniques alimentaires, la médecine. Il y aura également un institut des sciences vétérinaires ainsi qu'une école de commerce et de gestion.De plus, 4 nouvelles universités seront construites après 2025 dans les villes d’Adiaké, d’Abengourou, de Dabou et de Daoukro."Si nous voulons avancer, il faut que nous mettions un accent particulier sur l’éducation de nos enfants pour donner naissance à des hommes et des femmes transformés par la connaissance", a résumé le Premier Ministre, Robert Beugré Mambé, également présent à la cérémonie.

