https://fr.sputniknews.africa/20240805/la-centrale-solaire-dayeme-plaine-au-gabon-devrait-etre-livree-en-octobre--1067742493.html

La centrale solaire d’Ayemé Plaine au Gabon devrait être livrée en octobre

La centrale solaire d’Ayemé Plaine au Gabon devrait être livrée en octobre

Sputnik Afrique

Le chantier de la centrale solaire d’Ayemé Plaine a pris du retard, mais le site devrait être opérationnel en octobre, rapporte Le Nouveau Gabon. 05.08.2024, Sputnik Afrique

2024-08-05T12:20+0200

2024-08-05T12:20+0200

2024-08-05T12:20+0200

afrique subsaharienne

gabon

énergie solaire

centrale solaire

énergie

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/104190/56/1041905612_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_e530d308bce9f757ba01a3668479cc4f.jpg

Les travaux de la structure photovoltaïque de 120 MW avaient commencé en août 2022 et devaient s'achever en juillet 2023, rapporte Le Nouveau Gabon. Les raisons du retard sont pour l’instant inconnues. Présentée comme la plus grande d’Afrique centrale, la centrale solaire est construite et financée à hauteur de 150 millions d’euros (98,7 milliards de FCFA) par la société Solen. L’État exploitera et entretiendra l'infrastructure pendant 25 ans.

afrique subsaharienne

gabon

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

afrique subsaharienne, gabon, énergie solaire, centrale solaire, énergie