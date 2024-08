Le groupement Centre a également frappé cinq brigades ennemies et repoussé une contre-attaque. Les pertes ukrainiennes s'élèvent à 365 militaires, deux véhicules blindés de transport de troupes M113 américain et un obusier M119 américain. Un entrepôt d'armes de missiles a été détruit.

Le groupement Nord a frappé quatre brigades ukrainiennes et repoussé deux contre-attaques. Les pertes ennemies s'élèvent à 190 militaires. Au cours du combat de contre-batterie, ont été touchés: deux obusiers M777 américains et une station radar AN/TPQ-36 américaine. Un dépôt de munitions a aussi été anéanti.

Le groupement Ouest a saisi des positions plus avantageuses et frappé quatre brigades ennemies. Une contre-attaque a été repoussée. L'armée de Kiev a perdu 490 soldats, mais aussi deux chars Leopard allemands et deux véhicules blindés de transport de troupes M113 américains. Lors du combat de contre-batterie, ont été touchés: deux obusiers M777 américains, deux obusiers M198 américains et un canon L-119 britannique. Deux dépôts de munitions ont été détruits.