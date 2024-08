https://fr.sputniknews.africa/20240804/un-ka-52-russe-frappe-un-point-dappui-ukrainien---video-1067736884.html

Un Ka-52 russe frappe un point d'appui ukrainien - vidéo

Sputnik Afrique

La Défense russe a mis en ligne une vidéo de positions ennemies ciblées par un hélicoptère Ka-52, à l'aide de missiles S-8 et Vikhr. 04.08.2024, Sputnik Afrique

Un hélicoptère Kamov Ka-52 des Troupes aérospatiales russes a mené une frappe de missiles contre un point d'appui et des effectifs de l'armée ukrainienne dans la zone de responsabilité du groupement Nord, a annoncé ce dimanche 4 août le ministère russe de la Défense, qui met en ligne une vidéo.L'équipage a utilisé des roquettes S-8 et des missiles Vikhr, précise la Défense.Après les frappes, le Ka-52 a lâché des leurres thermiques et est rentré à sa base.

