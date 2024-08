https://fr.sputniknews.africa/20240804/pretoria-estime-necessaire-de-renforcer-la-coordination-des-pays-du-sud-pour-la-paix-en-ukraine-1067730393.html

Pretoria estime nécessaire de renforcer la coordination des pays du Sud pour la paix en Ukraine

Pretoria estime nécessaire de renforcer la coordination des pays du Sud pour la paix en Ukraine

Sputnik Afrique

C’est ce qu’a communiqué le ministère chinois des Affaires étrangères, suite à la visite à Pretoria le 2 août du représentant spécial du gouvernement chinois... 04.08.2024, Sputnik Afrique

2024-08-04T10:07+0200

2024-08-04T10:07+0200

2024-08-04T10:07+0200

afrique subsaharienne

afrique du sud

chine

ukraine

diplomatie

brésil

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/05/09/1066456055_0:298:2289:1586_1920x0_80_0_0_aecb24ff09351a334add64885d6daf2c.jpg

Pretoria soutient le consensus sino-brésilien sur la résolution de la crise ukrainienne, a fait savoir la diplomatie chinoise."L'Afrique du Sud apprécie la diplomatie de navette menée par la Chine et estime que les pays du Sud devraient renforcer leur coopération pour faire entendre leur voix de manière juste et équitable au sein de la communauté internationale et créer les conditions propices à l'apaisement de la situation et à la réalisation définitive de la paix" en Ukraine, selon le communiqué.

afrique subsaharienne

afrique du sud

chine

ukraine

brésil

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

afrique subsaharienne, afrique du sud, chine, ukraine, diplomatie, brésil