Nouvelle fête au Niger pour la souveraineté et l'indépendance: des citoyens réagissent - vidéos

"Depuis les événements du 26 juillet 2023 ayant consacré l'avènement du CNSP, on se sent plus liés à l'indépendance. C'est l'indépendance véritable du Niger, plus que celle donnée sur le papier à partir de 1960. Et c'est pourquoi nous nous retrouvons plus dans la nouvelle formule qui consiste à considérer cette date comme étant la journée de l'Arbre. Ce qui est une initiative extrêmement salutaire parce qu'elle nous permet également de lutter ou d'œuvrer pour un environnement sain au sein de notre société", affirme pour sa part Ismaël Haldi, acteur de la société civile.