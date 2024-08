https://fr.sputniknews.africa/20240804/nettoyage-social-pendant-les-jo-une-manifestation-se-tient-a-paris---video-1067735949.html

Nettoyage social pendant les JO: une manifestation se tient à Paris - vidéo

Nettoyage social pendant les JO: une manifestation se tient à Paris - vidéo

Sputnik Afrique

Une mobilisation pour dénoncer l'expulsion de personnes de sans-abris de Paris pour les Jeux olympiques se déroule dans la capitale française, rapporte un... 04.08.2024, Sputnik Afrique

2024-08-04T18:35+0200

2024-08-04T18:35+0200

2024-08-04T18:35+0200

international

paris

jo 2024

france

expulsions

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/07/1b/1067651125_0:157:3087:1893_1920x0_80_0_0_364f23b86b1e72ed599cf2862a1f7a63.jpg

Plusieurs dizaines de personnes se sont rassemblées ce dimanche 4 août à Paris à l'appel du collectif Le revers de la médaille pour dénoncer le nettoyage social ayant eu lieu à Paris pour les Jeux olympiques, annonce un correspondant de Sputnik Afrique sur place.Les participants ont déployé des banderoles, où était écrit "Ne pas laisser l'exclusion en héritage" ou "La France est tissu de migrations" et "JO de l'exclusion: 12.500 personnes expulsées!"."Ceci n'est pas un logement" pouvait-on lire sur une tente aux couleurs du drapeau français.Pour rappel, à la veille des Jeux olympiques de Paris, plus de 12.500 personnes en situation de précarité ont été expulsées des campements de rue, squats ou bidonville, sans aucune solution d'hébergement, et un quart ont été envoyés à l'extérieur de la région parisienne, selon les médias. Les autorités françaises ont été pointées du doigt pour avoir envoyé des migrants et des sans-domicile fixe en province, en vue des JO. "Ce qu'ils veulent, c'est montrer la beauté de Paris, mais sans les SDF", expliquait récemment à Sputnik Afrique Anthony, un sans-abri parisien.

paris

france

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

international, paris, jo 2024, france, expulsions