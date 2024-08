https://fr.sputniknews.africa/20240804/moscou-accueille-pour-la-4e-fois-lafrofest---videos--1067739861.html

Moscou accueille pour la 4e fois l'AFROFEST - vidéos

Sputnik Afrique

La 4e édition du festival international de culture africaine AFROFEST se tient à Moscou.

La capitale russe accueille pour la 4e fois le festival de culture africaine AFROFEST organisé avec le soutien du Département municipal de la culture, ainsi que des ambassades de plusieurs pays africains en Russie et de l'Union des diasporas africaines en Russie.L'AFROFEST a réuni 978 participants sur 16 terrains dans la capitale russe. Au programme: des concerts, un défilé de mode, des master class de danse, de musique, de jeu awélé et de tressage de cheveux, des expositions et d'autres événements. Le festival est appelé à élargir les horizons culturels, à détruire les stéréotypes et à faire découvrir aux citoyens russes l'histoire, les coutumes et les traditions de l'Afrique, indiquent ses organisateurs sur le site officiel. Selon eux, le festival est une belle occasion pour intensifier les liens culturels et commerciaux entre la Russie et le continent africain.

