L'horloge de l'Apocalypse affiche minuit moins deux minutes, rappelle un responsable russe

Les aiguilles de l'horloge de la fin du monde affichent moins deux minutes avant l'Apocalypse, même si celle-ci n'est pas inéluctable, estime Sergueï Riabkov... 04.08.2024, Sputnik Afrique

La progression de l'horloge de la fin du monde n'est pas irréversible, même si elle affiche actuellement minuit moins deux minutes, a déclaré ce dimanche 4 août Sergueï Riabkov, vice-ministre russe des Affaires étrangères, à la chaîne de télévision Rossiya 1.L'horloge conceptuelle de la fin du monde a été créée en 1947 par les scientifiques de l'université de Chicago pour "avertir le public" sur la proximité d'un éventuel scénario catastrophe, minuit marquant l'apocalypse. Elle est mise à jour tous les ans par le Bulletin of the Atomic Scientists.En 2020, les aiguilles ont avancé de 20 secondes, affichant 100 secondes jusqu'à la fin du monde. Elles sont restées en même position en 2021. En 2023, les aiguilles se sont approchées de manière record de l'apocalypse– à 90 secondes.L'année la plus calme a été 1991, lorsque l'horloge de l'apocalypse a reculé jusqu'à minuit moins 17 minutes, son record.

