L'Afrique devrait accroître ses réserves d'or pour acquérir sa souveraineté

L'Afrique devrait accroître ses réserves d'or pour acquérir sa souveraineté

La stratégie de l'Afrique visant à accroître ses réserves d'or est un chemin vers la souveraineté et la stabilité économique mondiale, selon deux experts...

"L'Afrique est en train de renforcer sa puissance financière, et ce faisant, elle affaiblit l'Occident," considère le professeur Joseph Chisasa de l'Université d'Afrique du Sud. Cette démarche "stabilisera probablement l'économie mondiale, car nous n'aurons pas un seul État qui deviendra le plus puissant de tous et qui forcera les autres nations à faire pression sur elles." La forte dépendance de l'Afrique au dollar américain soumet ses économies aux intérêts américains, rappelle l’expert."Plus nous accumulons de réserves d'or, plus nous devenons indépendants de l'impérialisme américain," préconise-t-il.L’accent mis par l’Afrique sur l’accumulation d’or réduira ses coûts d’importation et la valeur réelle de sa dette libellée en dollars américains, avance un autre expert contacté par Sputnik Afrique, le professeur Ebenezer Bugri Anarfo de l'Institut ghanéen de gestion et d'administration publique. Les gouvernements africains "devraient diversifier leurs portefeuilles pour réduire le montant des actifs en dollars qu'ils détiennent afin de réduire la dépendance au dollar, en le dépréciant ou en le dévaluant par rapport aux autres devises que nous avons en Afrique subsaharienne," développe-t-il.

