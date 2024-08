https://fr.sputniknews.africa/20240804/ibrahim-traore-promet-de-liberer-le-burkina-faso-des-forces-du-mal-et-de-leurs-soutiens-1067734104.html

Ibrahim Traoré promet de libérer le Burkina Faso "des forces du mal et de leurs soutiens"

Tel est le message du leader burkinabè, publié ce 4 août, alors que le Burkina Faso commémore "la lutte engagée" menée dans les années 1980 par le capitaine... 04.08.2024, Sputnik Afrique

"En rendant hommage à ce héros de notre Nation, dont le souvenir inspire nos pas et catalyse nos actions, je réaffirme ma ferme détermination et mon engagement entier avec le peuple, à libérer notre pays des forces du mal et de leurs soutiens, à faire de ce pays une terre d’espérance pour tous les Burkinabè", a écrit Ibrahim Traoré.Le 4 août 1984, Thomas Sankara a fait changer le nom du pays de Haute-Volta en Burkina Faso, en introduisant un nouvel hymne national et un nouveau drapeau.

