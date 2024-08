https://fr.sputniknews.africa/20240804/dechu-de-sa-nationalite-francaise-kemi-seba-obtient-un-passeport-diplomatique-nigerien-1067735726.html

Déchu de sa nationalité française, Kémi Séba obtient un passeport diplomatique nigérien

Le panafricaniste occupe la fonction de conseiller spécial auprès du général Abdourahamane Tiani, chef du CNSP. Il a été déchu de sa nationalité française... 04.08.2024, Sputnik Afrique

"Le général révolutionnaire et visionnaire Abdourahamane Tiani, chef de l’État du Niger, accompagné des valeureux membres du CNSP, a décidé de m’octroyer le passeport diplomatique, eu égard au combat que je mène depuis 25 ans pour l’Afrique, ce au péril de ma vie", a fait savoir le militant panafricain ce 4 août sur les réseaux sociaux.Kéma Séba joint une copie d’une page principale de son passeport. Le document est émis au nom de Stellio Gilles R.Capo Chichi, le vrai nom du militant. Le panafricaniste occupe désormais la fonction de conseiller spécial auprès du général Abdourahamane Tiani, chef du CNSP, toujours selon la copie d’une page principale de son passeport."In fine, les autorités françaises pensaient m’enterrer, alors qu’en me persécutant, elles ont, une fois encore, contribué involontairement à me renforcer. Cher gouvernement néocolonial français, merci pour votre imbécillité", conclut-il.️Né en France de parents béninois naturalisés français, Kémi Séba a été déchu de sa nationalité française début juillet.

