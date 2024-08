https://fr.sputniknews.africa/20240804/cote-divoire-le-taux-de-croissance-du-pib-en-hausse-a-72-en-2024-1067729729.html

Côte d'Ivoire: le taux de croissance du PIB en hausse à 7,2% en 2024

En conseil des ministres, une communication relative à l'évolution de la situation économique et financière au premier trimestre 2024 indique que "le taux de croissance du PIB réel est prévu à 7,2% en 2024, porté à la fois par les secteurs primaire, secondaire et tertiaire".L'analyse des indicateurs conjoncturels fait cependant ressortir au premier trimestre 2024 "un démarrage mitigé" de l'activité économique et financière.Relativement aux finances publiques, la situation a été marquée par un niveau de recouvrement des recettes et dons de 1.880,1 milliards de francs CFA (3,2 milliards de dollars) soit une moins-value de 42,3 milliards de francs CFA (70 millions de dollars) par rapport à l'objectif visé. Selon les perspectives économiques en Côte d'Ivoire publiées par la Banque africaine de développement, l'économie ivoirienne a été "vigoureuse" en 2023 avec une croissance du PIB réel estimée à 6,5% contre 6,2% en 2022 soutenue par l'investissement public et privé et la consommation intérieure.

