https://fr.sputniknews.africa/20240804/cette-institution-financiere-donne-un-siege-supplementaire-a-lafrique-subsaharienne-1067739364.html

Cette institution financière donne un siège supplémentaire à l'Afrique subsaharienne

Cette institution financière donne un siège supplémentaire à l'Afrique subsaharienne

Sputnik Afrique

Le FMI va donner un troisième siège à l'Afrique à son conseil d'administration, rapporte un communiqué de l'institution. Il ciblera l'Afrique subsaharienne. 04.08.2024, Sputnik Afrique

2024-08-04T20:18+0200

2024-08-04T20:18+0200

2024-08-04T20:18+0200

international

fonds monétaire international (fmi)

afrique

économie

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/104311/50/1043115017_0:339:3039:2048_1920x0_80_0_0_21984a836282d997d97fe151ff7d8b5e.jpg

Le Conseil des gouverneurs du Fonds monétaire international (FMI) a voté une résolution à 85% des voix pour créer un 25e siège au conseil d'administration, rapporte un communiqué de l'institution.Cette décision vise à "accroître la représentation de l'Afrique subsaharienne dans la prise de décision du FMI, rendre le Conseil plus inclusif et refléter le rôle de la région dans l'économie mondiale", a déclaré sur X (ex-Twitter) la directrice générale du FMI Kristalina Georgieva.L’Afrique comptera trois sièges au conseil d'administration, dont deux réservés à l’Afrique subsaharienne. Le nouveau conseil composé de 25 membres prendra ses fonctions le 1er novembre prochain.Kristalina Georgieva avait promis que le continent africain obtiendrait ce troisième siège en marge des réunions annuelles du FMI et de la Banque mondiale à Marrakech, en octobre 2023.

afrique

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

international, fonds monétaire international (fmi), afrique, économie