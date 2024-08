https://fr.sputniknews.africa/20240804/ce-pays-africain-installe-10000-compteurs-electriques-prepayes-1067733578.html

Ce pays africain installe 10.000 compteurs électriques prépayés

La Centrafrique va procéder aux branchements de 10.000 compteurs électriques prépayés dans des zones de Bangui, a expliqué à Radio Ndeke Luka Thierry Patient... 04.08.2024, Sputnik Afrique

Des compteurs électriques prépayés vont être installés à Bangui et dans sa périphérie avec l'appui de la Banque mondiale qui a fourni du matériel, a déclaré fin juillet à Radio Ndeke Luka Thierry Patient Bendima, directeur général de l’Enerca.Cette opération s’inscrit dans le cadre du Projet d’urgence de fourniture et d’accès à l’électricité (Puracel).Les zones concernées sont:"Les branchements ne sont pas gratuits mais subventionnés", a précisé le responsable:Selon les médias, la direction commerciale de l’Enerca avait lancé en 2015 le déploiement des compteurs à prépaiement dans le pays afin de faciliter l’accès à l’électricité. L'avantage du compteur à prépaiement est qu’il permet aux abonnés de mieux contrôler leur consommation et d’utiliser l’énergie de façon rationnelle.

