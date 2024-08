https://fr.sputniknews.africa/20240803/une-nouvelle-manifestation-pro-palestinienne-a-paris---video-1067728705.html

Une nouvelle manifestation pro-palestinienne à Paris - vidéo

Une nouvelle manifestation pro-palestinienne à Paris - vidéo

Un rassemblement en soutien au peuple palestinien s'est tenu dans les rues de Paris, rapporte un correspondant de Sputnik. Emmanuel Macron et Benyamin... 03.08.2024, Sputnik Afrique

Des centaines de manifestants se sont rassemblés ce samedi 3 août sur la place de la Nation à Paris à l'occasion d'une une journée internationale de colère et de mobilisation, en solidarité avec les prisonniers politiques et la résistance du peuple palestinien, rapporte un correspondant de Sputnik Afrique.A son avis, comme le leader du HAMAS a été assassiné "en Iran, avec les conditions spéciales qu'il y avait", l'ensemble de la région va "passer un moment politique, il y aura un changement à cause de cet assassinat".Les manifestants ont scandé "Macron complice, Israël assassin" et déployé des banderoles où l'on pouvait lire: "Netanyahou, criminel de guerre", "Non au génocide à Gaza" ou encore "L'armée française protège Israël, mais pas les enfants palestiniens. La CIJ est bafouée par la France".

