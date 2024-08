https://fr.sputniknews.africa/20240803/un-operateur-europeen-conteste-le-blocage-de-sputnik-et-rt-dans-lue-1067723783.html

Un opérateur européen conteste le blocage de Sputnik et RT dans l'UE

Un opérateur européen conteste le blocage de Sputnik et RT dans l'UE

Un câblo-opérateur néerlandais souhaite que Sputnik et RT soient de nouveau diffusables dans l'UE et a porté plainte contre le Conseil de l'Europe en ce sens... 03.08.2024

Une société néerlandaise a déposé plainte contre le Conseil de l'Europe pour pouvoir de nouveau rediffuser les médias russes RT et Sputnik, a admis sur LTV Ivars Abolins, président du Conseil national letton des médias électroniques.Si l'opérateur gagne, Sputnik et RT reprendront leurs émissions dans l’UE. D'ailleurs la Lettonie a déjà modifié des lois et "d’ici quelques semaines, elle trouvera un moyen de bloquer à nouveau ces médias", a ajouté le responsable.En mai 2022, l'Association néerlandaise des journalistes et plusieurs autres organisations avaient déjà annoncé leur intention de contester le blocage de RT et Spoutnik dans l'UE devant la Cour de justice européenne à Luxembourg.En 2022, la Lituanie et la Lettonie avaient interdit la diffusion des chaînes de télévision russes. Selon la diplomatie russe, ces mesures "démontrent clairement ce que valent les déclarations démagogiques sur l'engagement de Vilnius, Riga et Tallinn envers les principes de la démocratie et de la liberté d'expression.L'UE avait imposé des sanctions contre les principaux médias russes, interdisant leur diffusion. Cette décision a été prise sans recours aux tribunaux ni aux régulateurs nationaux des pays membres, qui sont responsables des marchés médiatiques de leur pays.

