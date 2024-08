https://fr.sputniknews.africa/20240803/mali-9-organisations-de-la-societe-civile-senegalaise-condamnent-le-soutien-de-kiev-aux-terroristes-1067719638.html

Mali: 9 organisations de la société civile sénégalaise condamnent le soutien de Kiev aux terroristes

Mali: 9 organisations de la société civile sénégalaise condamnent le soutien de Kiev aux terroristes

Sputnik Afrique

Suite à l'attaque de Tinzaouatène, 9 organisations de la société civile sénégalaise ont rédigé une déclaration commune. 03.08.2024, Sputnik Afrique

2024-08-03T08:54+0200

2024-08-03T08:54+0200

2024-08-03T08:54+0200

mali

sénégal

terrorisme

sahel

alliance des états du sahel (aes)

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/05/0e/1066543555_0:257:2730:1793_1920x0_80_0_0_74981e39097ced70757f766f0e77499a.jpg

Les signataires rappellent : Déplorant une situation sécuritaire "alarmante" au Sahel dans le contexte des attaques effectuées par des "groupes terroristes financés et formés par l’Occident", les organisations témoignent leur soutien aux Forces armées maliennes et aux Forces armées de l’AES. * Meta (Facebook et Instagram) est interdite en Russie pour activités extrémistes

mali

sénégal

sahel

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

mali, sénégal, terrorisme, sahel, alliance des états du sahel (aes)