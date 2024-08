Le Représentant spécial du Président russe pour le Moyen-Orient et l'Afrique reçu en Mauritanie

Mikhaïl Bogdanov et le ministre mauritanien des Affaires étrangères, Mohamed Salem Ould Merzoug ont confirmé l'engagement des deux pays à se coordonner pour résoudre les conflits sur le continent africain, rapporte un communiqué de la diplomatie russe. Les responsables ont aussi discuté de la tenue à Sotchi de la première réunion ministérielle dans le cadre de la coopération russo-africaine, en novembre.

Le partenariat entre Moscou et Nouakchott pour mettre fin aux conflits en Afrique a été au centre des débats entre Mikhaïl Bogdanov, représentant spécial du Président russe pour le Moyen-Orient et l'Afrique et Mohamed Salem Ould Merzoug, ministre mauritanien des Affaires étrangères.