La Tanzanie entreprend un recensement des lions à Mkomazi

03.08.2024

Ce recensement emploie une méthode de régression spatiale explicite de captures-recaptures, intégrant une application mobile de tracking informatisé.Chaque lion observé est photographié et identifié par la configuration particulière de ses tâches et marques sur le museau, précise le communiqué.Ce recensement se concentre sur les lions âgés d'un an et plus, car les lions les plus jeunes sont souvent exclus en raison de leur taux de mortalité élevé susceptible de fausser les résultats.Cette opération mobilise des chercheurs et garde-chasses de l'Institut tanzanien de recherche sur la faune et de l'Autorité de gestion de la faune de Tanzanie, en collaboration avec WWF Tanzanie, avec le African Wildlife Preservation Trust et avec l'organisation Mkomazi Lion Research.WWF Tanzanie note que ce pays abrite la population de lions la plus importante d'Afrique, avec plus de 15.000 de ces FELIDES.

