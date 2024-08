https://fr.sputniknews.africa/20240803/la-russie-mise-sur-la-tanzanie-pour-creer-un-grand-hub-commercial-1067719968.html

La Russie mise sur la Tanzanie "pour créer un grand hub commercial"

La Russie mise sur la Tanzanie "pour créer un grand hub commercial"

La Tanzanie pourrait devenir "un grand hub commercial afin de développer davantage la présence russe sur le continent", dit à Sputnik Andreï Avetissian... 03.08.2024, Sputnik Afrique

La Tanzanie a accès à l’océan Indien et est située sur les routes menant au sud du continent ou vers l’Asie du Sud-Est, développe Andreï Avetissian. À "cette situation géographique avantageuse s’ajoutent la stabilité politique et la volonté de l’establishment tanzanien d’attirer les investisseurs étrangers". D'après le diplomate, la coopération pourrait se concrétiser soit par la construction d’un nouveau port, et dans ce contexte, les Tanzaniens recherchent des investisseurs pour un projet d’un port à Bagamoyo, soit par l’utilisation de 3 ports existants à Tanga, Mtwara et Dar es Salaam.Plusieurs autres pays investissent en Tanzanie, a noté le diplomate russe, comme les Émirats arabes unis, l’Inde, la Chine.

