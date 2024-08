https://fr.sputniknews.africa/20240803/la-chine-le-mozambique-et-la-tanzanie-font-des-exercices-militaires-conjoints-en-afrique-de-lest--1067726358.html

La Chine, le Mozambique et la Tanzanie font des exercices militaires conjoints en Afrique de l'Est

La Chine, le Mozambique et la Tanzanie font des exercices militaires conjoints en Afrique de l'Est

Baptisées Peace Unity 2024, les manœuvres se déclinent en exercices navals et terrestres. Une attention particulière est accordée aux opérations de lutte... 03.08.2024, Sputnik Afrique

Les manœuvres se déroulent sur le territoire de la Tanzanie et dans ses eaux côtières depuis le 29 juillet. Les exercices navals se termineront le 5 août et ceux terrestres le 11 août. Côté chinois, les unités terrestres sont représentées par le 82e groupe de l'Armée populaire de libération de Chine, un régiment de communications. Des véhicules blindés, des canons automoteurs ont été transférés de Chine vers la Tanzanie.Dans l'océan Indien, au large de la Tanzanie, se trouve une flottille navale, composée des navires d’assaut, Wuzhi Shan et Qilian Shan, et d'un destroyer Hefei, équipé de missiles guidés. L'avion de transport stratégique Y-20, également chinois, est arrivé en Tanzanie.La première édition des Peace Unity entre les forces armées de Tanzanie et de la Chine a eu lieu en 2014. Celle-ci est la 4e. Le Mozambique y participe pour la première fois.

