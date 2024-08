https://fr.sputniknews.africa/20240803/ce-pays-du-sahel-organise-une-competition-du-quartier-le-plus-propre-1067726497.html

Ce pays du Sahel organise une compétition du quartier le plus propre

Ce pays du Sahel organise une compétition du quartier le plus propre

Sputnik Afrique

Le ministère malien de la Jeunesse et des Sports a invité les citoyens du pays, en particulier les jeunes à participer à une compétition de propreté, pour... 03.08.2024, Sputnik Afrique

2024-08-03T18:37+0200

2024-08-03T18:37+0200

2024-08-03T18:37+0200

afrique subsaharienne

mali

bamako

compétition

nettoyage

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/05/0e/1066543555_0:257:2730:1793_1920x0_80_0_0_74981e39097ced70757f766f0e77499a.jpg

Une compétition intitulée "Mon quartier propre" a commencé ce 3 août à Bamako et devrait prochainement débuter dans les régions du Mali, a annoncé ce samedi le Ministère malien de la Jeunesse et des Sports qui a lancé ce projet en partenariat avec le Ministère de l’Environnement, de l’Assainissement et du Développement durable.La compétition, qui va durer jusqu'au 15 septembre, encourage les habitants à nettoyer les rues, entretenir les caniveaux et participer aux campagnes de sensibilisationTrois quartiers de chaque commune seront primés le 21 septembre selon des critères:L'initiative vise à promouvoir l’assainissement et la propreté dans les communes du Mali.

afrique subsaharienne

mali

bamako

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

afrique subsaharienne, mali, bamako, compétition, nettoyage