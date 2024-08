Ce Nigérian transforme des déchets électroniques en sculptures

https://fr.sputniknews.africa/20240803/ce-nigerian-transforme-des-dechets-electroniques-en-sculptures--1067723344.html

Touches de clavier, puces et cables usés: depuis plusieurs années le Nigérian Ozuma Patrick Chidiebube utilise des déchets électroniques pour créer des... 03.08.2024, Sputnik Afrique

"La raison pour laquelle je fais du recyclage valorisant est que je souhaite sensibiliser le grand public, au Nigéria, en Afrique et dans le monde entier", dit Ozuma Patrick Chidiebube à Sputnik Afrique. "Nous avons une connaissance limitée des déchets. Chaque fois que j’en parle, les gens ont tendance à regarder les bouteilles PET, les bas en nylon, les métaux, mais personne ne regarde les déchets électroniques", déplore le jeune sculpteur basé à Ibadan (sud-ouest du Nigeria).Le continent devrait devenir un centre technologique et non la place de stockage de gadgets usés, développe-t-il: "En Afrique, il y a des gens intelligents dans le domaine de la technologie, dans le domaine de l'art qui peuvent créer ces choses par eux-mêmes, mais ils n'ont pas les bonnes politiques ni les moyens appropriés du gouvernement qui les encourageraient à se lancer dans ces pratiques".Pour cela, il faut les politiques pour "structurer la société, structurer l'économie afin d'aider les startups qui peuvent construire de bons et meilleurs appareils technologiques que nous pouvons utiliser en Afrique et ne pas dépendre de l'importation de gadgets assez usagés". "Je vais faire plus de démostrations qui inciteront les gens du coin à se poser des questions pour que j'aie l'occasion de les rencontrer et de leur parler directement", promet Ozuma Patrick Chidiebube.

