https://fr.sputniknews.africa/20240802/vous-voyez-quil-y-a-la-determination-du-cote-des-maliens-et-du-cote-de-la-russie-1067718531.html

"Vous voyez qu'il y a la détermination du côté des Maliens et du côté de la Russie"

"Vous voyez qu'il y a la détermination du côté des Maliens et du côté de la Russie"

Sputnik Afrique

Il ne peut pas y avoir de guerre "sans, de temps en temps, des revers", a déclaré à Sputnik Afrique un expert nigérien en questions sécuritaires commentant la... 02.08.2024, Sputnik Afrique

2024-08-02T20:17+0200

2024-08-02T20:17+0200

2024-08-02T20:17+0200

mali

russie

terrorisme

opinion

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/08/08/1061150799_0:204:3008:1896_1920x0_80_0_0_9be667ddc7920c0016a7af9b02926444.jpg

Amadou Bounty Diallo rappelle que le lendemain, "les Maliens ont lancé une contre-offensive qui a été victorieuse". "Et on parle même de 700 morts dans les rangs des terroristes", souligne-t-il.Pour l’ex-militaire, aujourd'hui, "on ne peut plus faire la distinction entre le rebelle et le terroriste" dans la zone du Sahel.Il se dit également persuadé qu’"avec les mois ou semaines à venir, nous allons finir, en tout cas au niveau de l'AES, par vaincre le terrorisme".

mali

russie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

mali, russie, terrorisme, opinion