On se rend compte que la souveraineté alimentaire n'est pas négociable, constate un expert nigérien

C'est la réaction du président du conseil d'administration de la plateforme paysanne du Niger à l'annonce de l'allocation de 600 milliards de francs CFA

Djibo Bagna se dit satisfait de l'accompagnement de la Banque mondiale qui "rentre dans ce que le Niger veut faire". Cependant, il met un petit bémol et appelle à ne pas recourir à des "procédés trop longs". À la place, il préconise de "mettre une équipe légère et impliquer les services techniques". Une fois les difficultés réglées, le résultat "va être visible", assure M.Banga. Pour lui, ce projet va profiter non seulement à l'agriculture et l'élevage, mais également à la pêche.

