https://fr.sputniknews.africa/20240802/les-pays-de-laes-sont-determines-a-faire-front-commun-contre-les-terroristes--1067712515.html

"Les pays de l’AES sont déterminés à faire front commun contre les terroristes"

"Les pays de l’AES sont déterminés à faire front commun contre les terroristes"

Sputnik Afrique

Le Mali a lancé des frappes conjointes avec le Burkina Faso en réponse à l’attaque perpétrée par des terroristes à Tinzaouatene. Pour Sputnik Afrique, Moussa... 02.08.2024, Sputnik Afrique

2024-08-02T13:15+0200

2024-08-02T13:15+0200

2024-08-02T13:15+0200

zone de contact

podcasts

mali

coup d'état au mali

alliance des états du sahel (aes)

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/08/02/1067712346_0:0:1278:719_1920x0_80_0_0_ec46d639a183c1fd3536376966a04377.png

«Les pays de l’AES sont déterminés à faire front commum contre les terroristes» Sputnik Afrique Le Mali a lancé des frappes conjointes avec le Burkina Faso en réponse à l’attaque perpétrée par des terroristes à Tinzaouatene. Pour Sputnik Afrique, Moussa Naby Diakité, journaliste malien et directeur de publication du journal l’Elite est revenue sur cette opération menée par deux pays membres de l’Alliance des Etats du Sahel.

"Cette initiative conjointe démontre encore la détermination des pays de l'AES à faire front commun en matière de défense et de sécurité de nos frontières, à faire front commun contre les groupes armés terroristes. Et donc, on ne peut que présager des résultats à hauteur des souhaits dans l'inversion de la situation", a déclaré Moussa Naby Diakité dans le nouveau podcast de Zone de Contact.Retrouvez également dans cette émission: - Oumar MC Koné, président du Bloc pour le Redressement et le Développement du Mali sur les combats en cours menés par les forces armées maliennes. - Zuko Godlimpi, vice-ministre sud-africain du Commerce, de l’Industrie et de la Concurrence, sur les priorités et les objectifs futurs du gouvernement sud-africain en matière d’économie. - Christelle Néant, reporter de guerre française dans le Donbass sur la Journée de commémoration des enfants victimes de la guerre dans le Donbass. - Abdoulaye Nabaloum, président de la Confédération des Associations et Mouvements Panafricains de l'Afrique de l'Ouest, sur l’anniversaire de l’indépendance du Burkina Faso. Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact

mali

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Anthony Lefebvre https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/0a/18/1056608658_207:0:1060:853_100x100_80_0_0_bf335fb315a603bf8c4ebf6f716e3294.jpg

Anthony Lefebvre https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/0a/18/1056608658_207:0:1060:853_100x100_80_0_0_bf335fb315a603bf8c4ebf6f716e3294.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Anthony Lefebvre https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/0a/18/1056608658_207:0:1060:853_100x100_80_0_0_bf335fb315a603bf8c4ebf6f716e3294.jpg

podcasts, mali, coup d'état au mali, alliance des états du sahel (aes), аудио