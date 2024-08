https://fr.sputniknews.africa/20240802/le-zimbabwe-envisage-de-creer-avec-laide-de-la-russie-un-hub-daviation-sanitaire-1067709467.html

Le Zimbabwe envisage de créer avec l'aide de la Russie un hub d'aviation sanitaire

Le Zimbabwe envisage de créer avec l'aide de la Russie un hub d'aviation sanitaire

Celui-ci desservira le Sud de l'Afrique, affirme le ministre zimbabwéen de la Santé à la presse russe. 02.08.2024, Sputnik Afrique

Son pays forme en ce moment un système national de secours d'urgence et apprécie beaucoup l'assistance accordée par Moscou, lance Douglas Mombeshora.Ainsi, un groupe de spécialistes russes forme déjà des pilotes zimbabwéens pour travailler à bord d'hélicoptères achetés à cette occasion à la Russie. Ils forment également des médecins qui travailleront dans l'aviation sanitaire.Moscou vient de remettre à Harare un lot de médicaments contre le choléra. "Les Zimbabwéens apprécient hautement le geste généreux de la Russie, notre ami de longue date", a déclaré M. Mombeshora.La coopération et l'amitié entre les deux pays a commencé bien avant l'accession du Zimbabwe à l'indépendance, a-t-il souligné. La Russie a formé de nombreux pilotes et médecins zimbabwéens et de nombreux jeunes font leurs études en Russie actuellement. Harare espère que leur nombre sera encore plus grand.

