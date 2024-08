https://fr.sputniknews.africa/20240802/le-tchad-va-introduire-de-nouveaux-vaccins-contre-le-paludisme-le-pneumocoque-et-rotavirus-1067708040.html

Le Tchad va introduire de nouveaux vaccins contre le paludisme, le pneumocoque et rotavirus

02.08.2024

Le vaccin contre le paludisme sera initialement introduit dans 25 districts prioritaires avant une extension progressive à d'autres provinces, et les nouveaux vaccins contre le pneumocoque et le Rota virus seront déployés sur l'ensemble du territoire national, selon la circulaire. Pour réussir cette introduction, le ministère de la Santé publique a invité les délégués provinciaux et les médecins chefs de districts à organiser des activités autour des mobilisations sociales. Le paludisme représente 2.864 décès en 2023 chez les enfants au Tchad, il est classé comme premier motif de consultation et d'hospitalisation, selon le ministère de la Santé publique et ses partenaires.

Algérie Presse Service (APS)

