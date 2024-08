https://fr.sputniknews.africa/20240802/le-cosmonaute-russe-kirill-peskov-senvolera-vers-liss-a-bord-dun-vehicule-spatial-us-1067716945.html

Le cosmonaute russe Kirill Peskov s'envolera vers l'ISS à bord d'un véhicule spatial US

Le spécialiste de Roscosmos commencera sa mission en février 2025 avec les astronautes de la Nasa Anne McClain et Nichole Ayers et le Japonais Takuya Onishi, a... 02.08.2024, Sputnik Afrique

Le Crew Dragon a été développé par la société SpaceX pour le compte de l'agence spatiale américaine. Celle-ci assure depuis 2020 la relève des équipages de la Station spatiale internationale.La Russie et la Nasa ont prolongé leurs vols croisés vers l'ISS jusqu’en 2025, afin de maintenir la fiabilité du fonctionnement de l’ISS en général et de garantir la présence d’au moins un représentant de Roscosmos et de la Nasa sur leurs segments respectifs de la station.

