Des pluies diluviennes ont fait cinq morts dans l'est du Soudan

Des pluies diluviennes ont fait cinq morts dans la ville côtière de Port-Soudan, dans l'est du Soudan, selon la police de ce pays. 02.08.2024

La veille, la police de Port-Soudan annonçait "le décès de cinq personnes après l'effondrement d'un balcon suite à de fortes pluies". Dans un communiqué publié mardi, l'Onu alertait sur le sort "de plusieurs milliers de personnes, principalement des déplacés internes, touchées par les fortes pluies et les inondations qui ont frappé certaines parties de la province de Kassala, dans l'est du Soudan", à 500 km au sud de Port-Soudan. A l'approche de la saison des pluies, les organisations humanitaires ont averti que les pluies torrentielles et les inondations isoleraient des régions entières. Chaque année, elles font de nombreuses victimes, directement ou indirectement à cause des maladies favorisées par l'humidité. Les dégâts devraient être particulièrement importants cette année, après plus de quinze mois de guerre ayant gravement endommagé les infrastructures et contraint des millions de déplacés à se réfugier dans des zones inondables. Cette guerre oppose depuis avril 2023 l'armée, dirigée par le général Abdel Fattah al-Burhane, aux Forces de soutien rapide du général Mohamed Hamdane Daglo.

