"C'est notre victoire commune": l'épouse d'un Russo-Espagnol échangé à Ankara parle à Sputnik

Le journaliste russo-espagnol Pavel Roubtsov, connu également sous le nom de Pablo Gonzalez, se réunit avec sa famille après 29 mois de détention en Pologne... 02.08.2024, Sputnik Afrique

Selon sa femme Oihana Goiriena, Pavel qui se trouve désormais à Moscou "semble en bonne santé". L'avocat Gonzalo Boyé souligne toutefois que le journaliste doit encore subir un examen médical.Mme Goiriena indique que le gouvernement du Pays Basque (région autonome d'Espagne où réside le couple) "ne sait pas ce qui va se passer ensuite" concernant son époux. Il n'est pas non plus clair si les documents du journaliste seront restaurés: les autorités polonaises n'auraient apparemment pas remis à M.Gonzalez son passeport espagnol lors de sa libération.La femme de l’ex-détenu remercie tous ceux qui ont apporté une assistance juridique, financière et morale à sa famille et ont attiré l'attention du public sur cette affaire.Pour sa part, M.Boyé tient à noter que "les autorités russes ont manifesté un réel intérêt à résoudre la situation", alors que "les autres se sont concentrées sur la criminalisation" de son client.

