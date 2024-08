Parmi les 16 personnes libérées par la Russie, on trouve ceux qui ont été accusés d’espionnage, ainsi que l’opposant Vladimir Kara-Mourza qui avait une green card des États-Unis, rappelle l’expert. Cela signifie qu’il y avait une relation spéciale entre lui et le gouvernement américain, dont Washington ne veut peut-être pas parler ouvertement.

C'est ce qu'a estimé au micro de Sputnik l'analyste militaire US Scott Ritter, ancien officier du renseignement de la Marine US. Il a ainsi commenté le plus... 02.08.2024, Sputnik Afrique

"Certains prisonniers échangés recevaient probablement un salaire de la CIA"

© Sputnik . Mikhaïl Voskresensky Échange de prisonniers entre la Russie et les États-Unis, 1 auôt 2024 © Sputnik . Mikhaïl Voskresensky

