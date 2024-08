https://fr.sputniknews.africa/20240801/moscou-continuera-a-soutenir-bamako-dans-lamelioration-des-capacites-operationnelles-de-son-armee-1067701996.html

Moscou continuera à soutenir Bamako dans l'amélioration des capacités opérationnelles de son armée

Le ministre russe des Affaires étrangères a fait part de cette intention dans sa conversation téléphonique avec son homologue malien. Elle a eu lieu ce jeudi à... 01.08.2024, Sputnik Afrique

De plus, le soutien nécessaire sera fourni dans la résolution des problèmes socio-économiques, ainsi que dans la formation du personnel militaire et celui des forces de l'ordre "dans l'intérêt de la lutte contre les menaces terroristes persistantes", a précisé la diplomatie russe. Le renforcement de la coopération dans les domaines politique, commercial, économique et humanitaire a également été évoqué.

