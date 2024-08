https://fr.sputniknews.africa/20240801/les-jeux-olympiques-ne-sont-pas-trop-ouverts-aux-africains-constate-linstitut-detudes-de-securite-1067703755.html

Les Jeux olympiques ne sont pas trop ouverts aux Africains, constate l'Institut d'études de sécurité

De nombreux Africains se voient refuser l’accès aux événements sportifs, les athlètes et les artistes sont exposés à la discrimination et aux abus raciaux... 01.08.2024, Sputnik Afrique

Or, les JO de Paris ont débuté sous le slogan "Ouvrons grand les Jeux", promettant l'inclusion et la participation de masse dans une véritable célébration du sport, rappelle l'institut.Mais les visas européens sont de plus en plus difficiles à obtenir pour les Africains et les Asiatiques. La France a interdit à ses athlètes et à ses officiels de porter le hijab, déplore l'organisation africaine.Certains constats faits par l'ISS:

