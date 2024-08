https://fr.sputniknews.africa/20240801/des-plantes-pourraient-aider-a-nettoyer-les-dechets-toxiques-des-mines-dor-en-afrique-du-sud-1067702416.html

Des plantes pourraient aider à nettoyer les déchets toxiques des mines d’or en Afrique du Sud

Des plantes pourraient aider à nettoyer les déchets toxiques des mines d'or en Afrique du Sud

Cela ressort d'une étude de chimistes sud-africains qui étudient la pollution minière et cherchent des solutions pour prévenir les dommages environnementaux...

Ils ont fini par opter pour l'utilisation de plantes pour absorber les toxines ou de bactéries pour les manger, relate le média The Conversation.La solution choisie marie deux technologies de nettoyage, examinées en collaboration avec un scientifique de Mintek, l'organisation publique de recherche minière d'Afrique du Sud. Ce sont:Il en revient aux autorités de trouver un financement pour cette méthode bien abordable pour que les habitants soient protégés des effets néfastes, appellent les chercheurs.Des métaux hautement toxiques s'échappent de neuf mines abandonnées dans cette ville minière, située à 32 km à l'ouest de Johannesburg. On y trouve:Ce drainage minier acide se produit lorsque l'eau des mines se mélange à des métaux lourds et s'écoule dans l'environnement. Il présente de graves risques pour la santé et peut s'infiltrer dans le sol et se retrouver dans les eaux souterraines ou dans les rivières.Les eaux de drainage acides des mines sèchent également en surface et sont ensuite dispersées sous forme de poussière toxique. Elles peuvent provoquer des maladies graves, notamment un cancer, une insuffisance rénale et de l'asthme.

