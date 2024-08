https://fr.sputniknews.africa/20240801/au-burkina-larmee-neutralise-un-chef-terroriste-et-14-autres-criminels-1067697975.html

Au Burkina, l'armée neutralise un chef terroriste et 14 autres criminels

Au Burkina, l’armée neutralise un chef terroriste et 14 autres criminels

Sputnik Afrique

Les 15 terroristes ont été éliminés le 25 juillet dans la province de la Kossi. Parmi eux, un cadre du prétendu Groupe de soutien à l'islam et aux musulmans... 01.08.2024

Cet ancien revendeur de bétail livrait du carburant et des crédits de communication à des terroristes dans un pays voisin, selon les services compétents. Il a coordonné plusieurs attaques contre les Forces de défense et de sécurité (FDS), les volontaires pour la défense de la patrie (VDP) et les populations civiles.Des terroristes du GSIM ont attaqué, dans la soirée du 25 juillet, un village de cette province. Les forces burkinabè ont rapidement réagi, ce qui a permis d'éliminer les attaquants.

