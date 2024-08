https://fr.sputniknews.africa/20240801/afrique-du-sud--accident-entre-un-train-et-un-bus-scolaire-5-enfants-tues-1067697758.html

Afrique du Sud : accident entre un train et un bus scolaire, 5 enfants tués

Cinq enfants ont trouvé la mort mercredi après-midi dans un accident entre un train et un bus scolaire en Afrique du Sud, et vingt enfants ont été blessés, a... 01.08.2024, Sputnik Afrique

"L'accident tragique à un passage à niveau, impliquant un train et un bus, s'est soldé par la mort de cinq enfants et vingt autres enfants blessés", détaille le communiqué gouvernemental. "La sécurité de nos enfants est primordiale et une telle perte est bouleversante", a déclaré le vice-ministre des Transports, Mkhuleko Hlengwa, cité dans le communiqué, précisant qu'il se rendrait sur place jeudi dans la matinée. L'accident est intervenu dans l'après-midi au niveau du village de Mafube, près de la ville de Middelburg, à quelque 180 kilomètres au nord-est de Johannesburg, selon la presse locale. Au début du mois, douze écoliers avaient déjà trouvé la mort lorsque le minibus dans lequel ils se trouvaient avait été percuté par un pick-up près de Johannesburg. "Cette tragédie, qui n'est malheureusement pas la première à nous interpeller, exige que nous prenions nos responsabilités pour protéger nos enfants", avait alors déclaré le président Cyril Ramaphosa en présentant ses condoléances.

