Mali: 1176 recrues deviennent opérationnelles après quatre mois de formation

Mali: 1176 recrues deviennent opérationnelles après quatre mois de formation

La deuxième vague de soldats formés au Centre d'instruction de Tuby, dans la région de San, a été présentée au drapeau le 30 juillet. 31.07.2024

Le programme s’est surtout articulé autour de la préparation physique et morale et l’instruction militaire tactique et technique, a expliqué le directeur du Centre. Après avoir juré de défendre leur pays, les soldats ont rejoint les forces de Défense. Ils constitueront le noyau de la génération des groupements tactiques inter-armées dans le cadre de l’opération "Dougoukoloko" [redéploiement de l'armée sur tout le territoire national] en cours, a précisé le Directeur général de la Gendarmerie nationale qui a présidé la cérémonie. Il a ajouté que cette formation reflète la volonté des autorités à doter l'armée malienne de personnel efficace pour faire face aux défis actuels.

