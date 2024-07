https://fr.sputniknews.africa/20240731/le-niger-exprime-sa-compassion-aux-dirigeants-malien-et-russe-suite-a-lattaque-de-tinzaouatene-1067691833.html

Le Niger exprime sa compassion aux dirigeants malien et russe suite à l'attaque de Tinzaouatène

Dans un message adressé à Vladimir Poutine, le Président Abdourahamane Tiani a condamné "une attaque barbare, lâche et ignoble" du 25 juillet

Dans le même temps, le général a tenu à saluer le "partenariat stratégique et fécond" entre Niamey et Moscou, se déclarant prêt "à œuvrer afin de renforcer nos relations d'amitié et de coopération".Le chef du CNSP a en outre apporté ses condoléances au Président Assimi Goita et au peuple malien frère suite à la mort d'"un nombre important" de membres des FAMA dans cette même attaque.

