Israël se trompe s'il pense échapper à ses responsabilités, clame un haut responsable iranien

La Commission de la sécurité nationale et de la politique étrangère du Parlement iranien se réunit aujourd'hui en urgence pour examiner tous les éléments de... 31.07.2024, Sputnik Afrique

opinion

ismaïl haniyeh

israël

iran

Il est évident que c'est Tel Aviv qui est derrière cet "acte de terreur", poursuit-il. Il espère que l'enquête aidera à lancer des "représailles d'envergure" contre Israël. Cette réaction va surpasser l'opération Déluge d'Al-Aqsa et créera des conditions qui obligeront les "criminels sionistes" à fuir les territoires occupés, assure M.Golru. La réponse sera élaborée et réalisée par les services de l'armée et du renseignement, indique-t-il. La Commission de la sécurité nationale leur apportera soutien et financement.

