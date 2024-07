"Nous condamnons fermement cet attentat terroriste lâche et abject commis par les forces d'occupation sionistes, qui continuent de fouler aux pieds les règles... 31.07.2024, Sputnik Afrique

Alger condamne fermement l'assassinat d'Ismaïl Haniyeh, selon le chef de la diplomatie algérienne

© AP Photo / ©Fateh Guidoum Ahmed Attaf © AP Photo / ©Fateh Guidoum

"Nous condamnons fermement cet attentat terroriste lâche et abject commis par les forces d'occupation sionistes, qui continuent de fouler aux pieds les règles humanitaires, juridiques, politiques et morales les plus élémentaires", a indiqué le ministre Ahmed Attaf lors d'une conférence de presse.