Manifestations à Caracas après la réélection de Maduro: "c’est certainement le financement étranger"

Manifestations à Caracas après la réélection de Maduro: "c’est certainement le financement étranger"

15 personnes ont été interpellées pour vandalisme et déstabilisations suite aux manifestations spontanées après la réélection de Maduro, selon le procureur... 30.07.2024, Sputnik Afrique

Au moins une personne est morte à Caracas lundi, a annoncé l'ONG Foro Penal. Plus de 20 militaires ont été blessés, selon le ministère de la Défense du pays. Les protestataires ont brûlé des ordures dans la rue, jeté des pierres et des mélanges incendiaires et fait des barricades. Il y a eu certaines échauffourées avec les forces de l’ordre qui ont utilisé des gaz lacrymogènes. Des centaines de participants ont essayé de pénétrer dans l’ambassade de l’Argentine. Les protestations sont financé par les États-Unis qui ont leurs intérêts au Venezuela, a assuré au micro de Sputnik un observateur russe à l’élection présidentielle.

