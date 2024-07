https://fr.sputniknews.africa/20240730/les-start-ups-africaines-ont-leve-plus-dun-milliard-de-dollars-en-2024-1067680564.html

Les start-ups africaines ont levé plus d'un milliard de dollars en 2024

Ce cap a été atteint grâce au mois de juillet, particulièrement propice avec deux méga-transactions à hauteur de 330 millions de dollars, rapporte la... 30.07.2024, Sputnik Afrique

Avec d'autres investissements, ce montant se rapproche des 400 millions, ce qui fait de juillet le mois le plus réussi depuis plus d'un an. Ces fonds viennent s'ajouter aux 800 millions levés au cours du premier semestre 2024. Même si le rythme des investissements n’a pas encore pleinement repris par rapport aux trois dernières années, qui ont vu la barre des 1 milliard de dollars atteinte plus tôt, ce résultat est encourageant, analyse la plateforme. Selon elle, l'année 2024 pourrait afficher de meilleurs résultats que 2019 et 2020, période souvent utilisée comme référence.

